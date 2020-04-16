Глушаков рассказал о драке с Широковым на Евро-2016

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Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков рассказал о драке с Романом Широковым на чемпионате Европы — 2016, передает «Матч ТВ».

По словам хавбека, драка произошла на почве клубных интересов. Глушаков выступал за московский «Спартак», а Широков в то время перешел из красно-белой команды в состав еще одного столичного клуба — ЦСКА.

«Говорю: «Ты ушел — теперь будем в тройке на следующий год». В итоге слово за слово. Но я по нему не попал, попал в другого. В итоге сказали, что Мамаев ударился в тренажерке», — рассказал Глушаков.

Тогда национальную команду возглавлял главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий. В трех матчах группового этапа сборная смогла набрать только одно очко и не вышла из группы.

Ранее сообщалось, что Дзюба поделился воспоминаниями о знаменитой драке на Евро-2016.