«Зенит» может отказаться от покупки Зиньковского
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Петербургский «Зенит» может отказаться от приобретения игрока самарских «Крыльев Советов» Антона Зиньковского, передает Metaratings.ru.
Отмечается, что клуб был заинтересован в услугах футболиста, но пандемия коронавируса может помешать планам сине-бело-голубых.
Напомним, сезон Российской премьер-лиги (РПЛ) приостановлен до 31 мая. Многие клубы несут финансовые потери.
Московский «Спартак» и «Краснодар» активно следят за полузащитником. Кроме того, Зиньковским интересуются европейские клубы.
Ранее сообщалось о том, что «Зенит» планирует приобрести Зиньковского.