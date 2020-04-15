Экс-игрок ЦСКА высказался о пандемии коронавируса

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Экс-игрок московского ЦСКА Ролан Гусев высказался о пандемии коронавируса, передает «Чемпионат.com».

«Не жесткие ли меры самоизоляции? А что, ходить гулять, а потом оказаться в больнице? Количество заболевших увеличивается каждый день. Меры правительства верные, другого решения нет. Лучше сидеть дома, если есть возможность», — сказал Гусев.

Напомним, в мире продолжается пандемия коронавирусной инфекции. Сезон Российской премьер-лиги (РПЛ) приостановлен до 31 мая.

Ранее хавбек петербургского «Зенита» Магомед Оздоев назвал самого сильного игрока в РПЛ.