Россиянам рассказали, как получить налоговые вычеты на детей

Экономист Балынин: россияне имеют право оформить налоговые вычеты на детей
Shutterstock

Любой россиянин имеет право оформить налоговые вычеты на детей. При стандартном расчете он составляет 1,4 тыс. рублей на первого ребенка, 2,8 тыс. – на второго и 6 тыс. рублей на каждого последующего ребенка, рассказал RT доцент Финуниверситета при правительстве России Игорь Балынин.

Стандартные вычеты удваиваются в случае, если их получает единственный родитель. Максимальный доход, до достижения которого сохраняется право на вычет, составляет 450 тыс. рублей – если человек получает больше этой суммы, оформить выплату нельзя. В остальных случаях льготой можно воспользоваться – например, при наличии в семье четырех детей сумма вычета составит 16,2 тыс. рублей.

Сумма экономии по НДФЛ со ставкой в 13% благодаря этой льготной мере составляет 2106 рублей ежемесячно каждому родителю, подчеркнул Балынин. Семья с четырьмя детьми за год может снизить объем налоговых платежей более, чем на 50 тыс. рублей.

«Важно отметить, что если налогоплательщик ранее получал налоговый вычет на детей, то документы представлять работодателю ежегодно теперь не нужно, налоговый вычет на детей предоставляется автоматически», — заключил экономист.

До этого адвокат Марина Гибадуллина рассказала, как рассчитать сумму налогового вычета за оплату социально значимых целей или покупку жилья. Делается это по формуле: возврат = сумма вычета × ставка НДФЛ – она составляет либо 13%, либо рассчитывается по прогрессивной шкале. Для оформления вычета нужно подать декларацию и необходимые документы, включая договоры, чеки и справки, в налоговую службу. Кроме того, можно получить возврат через работодателя – в этом случае работнику на время перестанут удерживать НДФЛ из его заработка, вернув таким образом уплаченный ранее налог.

Ранее в Госдуме назвали главное условие получения семейной налоговой выплаты.

