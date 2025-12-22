На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Европе признали слабость своих лидеров

Президент Румынии Дан согласился с Трампом в вопросе слабости Европы
Alberto Pezzali/AP

Президент Румынии Никушор Дан согласился с президентом США Дональдом Трампом, который ранее заявил о слабости лидеров Евросоюза. Об этом сообщает издание Politico.

По словам Дана, «в оценке Трампа есть некоторая доля правды», так как «Европа может слишком медлительной в принятии решений».

«Например, понадобились месяцы споров и напряженный саммит в Брюсселе на прошлой неделе, завершившийся в 3 часа ночи, чтобы согласовать финансирования Украины. Но — что особенно важно — даже расколотый ЕС в конце концов принял это важное решение», — подчеркнул он.

Дональд Трамп назвал европейских политиков «слабыми» в декабрьском интервью Politico. Американский лидер подчеркнул, что Европа занимается только разговорами об Украине, однако ничего не делает для урегулирования конфликта. Трамп отметил, что у него нет врагов в Европе, но многие европейские лидеры «не справляются с работой».

19 декабря лидеры ЕС решили выдать Украине кредит на €90 млрд, основанный на бюджете Евросоюза, а не на замороженных российских активах.

Ранее Вэнс заявил, что для США судьба пожилых американцев важнее Украины.

