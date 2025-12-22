На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Сборы третьего «Аватара» за уикенд оказались ниже ожидаемого

Bloomberg: новый «Аватар» собрал в США и Канаде $88 млн за первый уикенд
true
true
true
close
20th Century Studios

Фильм «Аватар: Огонь и пепел» возглавил североамериканский прокат по итогам первого уикенда, собрав $88 млн в США и Канаде. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Walt Disney.

Результат оказался ниже ожиданий отраслевого аналитического сервиса Boxoffice Pro, который прогнозировал старт в диапазоне $100–120 млн. В самом Disney перед началом уикенда рассчитывали на сборы до $90 млн.

За пределами Северной Америки картина дополнительно заработала $257 млн, уточнили в компании. Таким образом, мировой старт проекта значительно усилился за счет международных рынков.

Несмотря на то, что результаты третьей части превзошли показатели первого «Аватара», вышедшего в 2009 году и собравшего $77 млн в США, новый фильм уступил предыдущей части франшизы — «Аватар: Путь воды», которая в 2022 году стартовала с $134,1 млн.

В Disney отметили, что фильмы серии традиционно долго удерживают аудиторию благодаря зрелищному 3D-формату и декабрьским релизам, совпадающим с началом школьных каникул. Первые две части франшизы в совокупности собрали более $2 млрд каждая и входят в число самых кассовых картин в истории.

«Огонь и пепел» стал третьим фильмом франшизы Джеймса Кэмерона. В ленте Сэм Уортингтон и Зои Салдана вновь исполнили роли Джейка Салли и Нейтири, которым предстоит столкнуться с новой угрозой — агрессивным племенем На'ви, известным как Народ Пепла, на планете Пандора, богатой полезными ископаемыми.

Как отмечает Bloomberg, успех «Аватара: Огонь и пепел» завершает сильный год для кинонаправления Disney. В этом году картины «Лило и Стич» и «Зверополис 2» уже собрали более $1 млрд каждый в мировом прокате, при этом «Зверополис 2», вышедший в ноябре, преодолел эту отметку быстрее всех анимационных релизов в истории Голливуда.

Ранее режиссер «Аватара» ответил на хвастовство Мэтта Деймона об отказе от роли.

