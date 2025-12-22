На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Сын Джона Траволты может оказаться внуком Элвиса Пресли

TMZ: актриса Райли Кио могла пожертвовать яйцеклетки семье Джона Траволты
johntravolta/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Младший сын американского актера Джона Траволты, Бенджамин, и его жена Келли Престон могут быть биологически связаны с поп-исполнителем Элвисом Пресли. Об этом сообщило издание TMZ со ссылкой на иск бывшего делового партнера вдовы Пресли Присциллы — Бриджит Крузе и ее коллеги Кевина Фиалко.

Иск подан в Верховный суд округа Лос-Анджелес против сына Пресли, Навароне Гарсии, за нарушение условий контракта. Как утверждается в иске 36-летняя Райли Кио, дочь Лизы Мари Пресли (дочери Элвиса) и ее бывшего мужа Дэнни Кио, пожертвовала свои яйцеклетки Траволте и Престону 15 лет назад, чтобы помочь им забеременеть.

Крузе пишет, что, как только Лизы Марии не стало в 2023 году, «вся семья Пресли потребовала контроля над имуществом и выплат». Бывший муж Лизы Мари, Майкл Локвуд, в это же время якобы рассказал Крузе, что актерская пара обращалась с этим вопросом к Лизе Мари, потому что Престон «была не в состоянии выносить собственных детей». Издание отмечает, что неизвестно, помогли ли ее яйцеклетки зачать ребенка. Однако в 2010 году актер «Бриолина» якобы больше не хотел использовать яйцеклетки Лизы Мари ввиду ее наркозависимости.

Тогда помочь семье якобы согласилась Райли Кио в обмен на машину и гонорар от $10 тысяч до $20 тысяч. По данным Крузе, Келли Престон после этого выносила ребенка.

В иске Круза и Фиалко против Гарсии утверждается, что тот якобы «устроил истерику, требуя, чтобы сына Райли и Траволты подальше от прессы, поскольку Присцилла пообещала [Гарсии], что он будет единственным музыкантом мужского пола в семье и теперь будет «королем».

Престон не стало в 2021 году после борьбы с раком молочной железы. Ей было 57 лет. В браке родилось еще двое детей: сын Джетт и дочь Элла Блю. Джетта не стало — в 2009 году в возрасте 16 лет у него случился сердечный приступ.

В 2024 году Присцилла Пресли подавала в суд на Фиалко и Крузе за мошенничество и жестокое обращение с пожилыми людьми. Крузе и Фиалко также подавали на нее в суд за мошенничество и нарушение условий контракта.

Ранее 38-летняя звезда сериала «Тест на беременность» Лянка Грыу заморозила яйцеклетки.

