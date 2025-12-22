ФСБ задержала начальника полиции Магнитогорска по делу о гостайне

Сотрудники ФСБ задержали начальника управления МВД России по Магнитогорску Константина Козицына. Об этом сообщил источник портала 74.ru.

По его данным, полковника полиции подозревают в разглашении сведений, составляющих государственную тайну, а также в лоббировании интересов частной компании. В рамках расследования обыски проходят как по месту его работы, так и дома.

Следствие считает, что Козицын передал информацию, относящуюся к гостайне, представителю коммерческой структуры, не имевшему необходимого допуска. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Действия фигуранта квалифицированы по части 1 статьи 283 УК РФ, которая предусматривает наказание от ареста сроком до четырех месяцев до лишения свободы на срок до четырех лет.

Источник также отметил, что Козицын неоднократно появлялся в компании Константина Струкова, в том числе в охотхозяйстве «Чернореченское» в Пластовском округе, которое принадлежит бизнесмену.

В региональном управлении МВД сообщили о назначении служебной проверки. В ведомстве уточнили, что в случае подтверждения вины Козицын будет уволен по отрицательным основаниям.

Константин Козицын возглавлял управление МВД по Магнитогорску с марта 2022 года. До этого он занимал должность начальника полиции Миасса.

Ранее экс-сотрудника нижегородского ГУ МЧС признали виновным в разглашении гостайны.