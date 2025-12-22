На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Инцидент с автомобилем на юге Москвы находится на контроле прокуратуры

Прокуратура взяла на контроль расследование дела с взрывом автомобиля в Москве
true
true
true

Прокуратура взяла на контроль расследование обстоятельств дела со взрывом автомобиля на улице Ясеневой в Москве. Об этом сообщили в Telegram-канале надзорного ведомства.

«Прокуратура Москвы контролирует расследование обстоятельств инцидента на улице Ясеневой, в результате которого есть пострадавший, а также поврежден автомобиль», - говорится в сообщении в Telegram-канале прокуратуры.

В ведомстве отметили, что следователи и криминалисты вместе с оперативными службами осматривают место происшествия. По их информации, в ближайшее время будет назначен ряд экспертиз, среди которых медицинская и взрывотехническая.

Инцидент произошел рано утром 22 декабря на парковке на юге Москвы. Жители близлежащих домов услышали громкий хлопок, после чего с улицы Ясеневой был виден густой черный дым и зарево от пожара. В результате взрыва переднюю часть легкового автомобиля разнесло на части.

Предварительно сообщается, что пострадавшим оказался водитель машины. По информации SHOT, он получил сильную контузию. Было возбуждено уголовное дело, следователи устанавливают все детали произошедшего.

Ранее в Подмосковье сняли на видео горящий вагон электрички.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Дефицит и отложенный спрос. Что будет с ценами на новостройки в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами