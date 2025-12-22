Инцидент с автомобилем на юге Москвы находится на контроле прокуратуры

Прокуратура взяла на контроль расследование дела с взрывом автомобиля в Москве

Прокуратура взяла на контроль расследование обстоятельств дела со взрывом автомобиля на улице Ясеневой в Москве. Об этом сообщили в Telegram-канале надзорного ведомства.

«Прокуратура Москвы контролирует расследование обстоятельств инцидента на улице Ясеневой, в результате которого есть пострадавший, а также поврежден автомобиль», - говорится в сообщении в Telegram-канале прокуратуры.

В ведомстве отметили, что следователи и криминалисты вместе с оперативными службами осматривают место происшествия. По их информации, в ближайшее время будет назначен ряд экспертиз, среди которых медицинская и взрывотехническая.

Инцидент произошел рано утром 22 декабря на парковке на юге Москвы. Жители близлежащих домов услышали громкий хлопок, после чего с улицы Ясеневой был виден густой черный дым и зарево от пожара. В результате взрыва переднюю часть легкового автомобиля разнесло на части.

Предварительно сообщается, что пострадавшим оказался водитель машины. По информации SHOT, он получил сильную контузию. Было возбуждено уголовное дело, следователи устанавливают все детали произошедшего.

