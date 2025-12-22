На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянам рассказали, от каких расходов вредно отказываться

Эксперт «Моифинансы.рф» Дайнеко: вредно отказываться от трат на здоровье и досуг
true
true
true
close
Shutterstock

Попытки сократить расходы в условиях дефицита бюджета нередко приводят к обратному эффекту — росту долгов, ухудшению качества жизни и снижению доходов в перспективе. При оптимизации личных и семейных трат важно не «перегнуть палку» и сохранить пять ключевых статей расходов, сказала «Газете.Ru» эксперт проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф» Ольга Дайнеко.

«Одна из типичных ошибок — одинаково урезать все статьи бюджета. Такой подход может привести к просрочкам по обязательным платежам: оплате обучения, услуг ЖКХ и связи, страховок и кредитов. Несвоевременная или неполная оплата фиксированных расходов ведет к штрафам, пеням и накоплению долгов. Аналогичная ситуация — с питанием. Отказ от фастфуда, полуфабрикатов и ежедневного кофе на вынос может быть полезен, однако экстремальная экономия на базовом продуктовом наборе повышает риски для здоровья и работоспособности», — отметила Дайнеко.

По ее словам, первая категория трат, от которых вредно отказываться, — на здоровье. Дайнеко сказала, что постоянный перенос визитов к врачу, обследований и лечения может привести к ухудшению состояния и более дорогой терапии в будущем. Хотя значительная часть медицинской помощи доступна по ОМС, в ряде случаев платные услуги позволяют ускорить диагностику и лечение, подчеркнула эксперт. По ее словам, сэкономить можно за счет сравнения предложений клиник и сочетания платных и бесплатных услуг, но не за счет полного отказа от помощи.

Вторая категория — обучение и развитие. Дайнеко отметила, что отказ от повышения квалификации, освоения новых навыков или профессии снижает шансы на рост дохода в будущем. В качестве альтернативы платному обучению эксперт посоветовала рассмотреть бесплатные программы центров занятости в рамках федеральных проектов, а также возможность софинансирования обучения со стороны работодателя.

Третья категория — отдых и досуг. Полный отказ от отдыха и смены обстановки повышает риск эмоционального выгорания и падения продуктивности, констатировала Дайнеко. Эти расходы можно оптимизировать, но не исключать полностью, предупредила эксперт.

Четвертая категория — средства труда. По словам Дайнеко, инвестиции в технику и инструменты, повышающие производительность и качество работы, особенно важны для самозанятых. Вместо полного отказа эксперт рекомендовала искать более доступные аналоги, покупать оборудование поэтапно или закладывать его приобретение в цель накоплений.

Пятая категория — сбережения. По словам Дайнеко, накопления остаются основой финансовой устойчивости. В сложной ситуации допустимо временно сократить сумму, направляемую в сбережения, но полностью отказываться от этой привычки не стоит, считает эксперт. В качестве источников пополнения подушки безопасности она назвала налоговые вычеты, банковский кэшбек или средства от продажи ненужных вещей.

«Если финансовое положение остается напряженным, лучше дополнить оптимизацию бюджета антикризисным планом. В него может входить оценка права на государственную поддержку — пособия, единовременные выплаты, субсидии и компенсации по оплате ЖКХ, а также адресная социальная помощь, включая социальные контракты, помощь в трудоустройстве и бесплатное обучение», — заключила Дайнеко.

Ранее россиянам рассказали, куда вложить сбережения в 2026 году.

Теперь вы знаете
