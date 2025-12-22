Провал плана по изъятию замороженных активов РФ для финансирования Украины стал серьезным и унизительным изменением курса для Европейской комиссии (ЕК) и ее председателя Урсулы фон дер Ляйен. Об этом пишет The European Conservative (TEC).

«Комиссия систематически подменяет юридические полномочия моралистским пафосом и эмоциональными манипуляциями, а реальную власть — политическим театром, насыщенным лозунгами», — говорится в статье.

По словам авторов публикации, стиль руководства фон дер Ляйен является высокомерным и нетерпимым к мнению других. Он плохо сочетается с политикой Европейского союза (ЕС) в целом, так как региональное содружество даже с учетом всего своего раздражения пытается при принятии решений руководствоваться имеющимися договорами, принципом единогласия и состоянием бюджетов стран — членов.

Также обозреватели сравнили ЕК с «Титаником», который тянет Евросоюз за собой. Журналисты отметили, что лучше будет, если Еврокомиссия «затонет» сейчас — до того, как ЕС будет нанесен еще больший ущерб.

19 декабря руководство ЕС достигло соглашения о выделении Украине до €90 млрд на период 2026–2027 годов из общего бюджета союза. Поддержку Киева хотят оформить в качестве беспроцентного кредита. При этом идея прямого финансирования Украины за счет заблокированных активов РФ в итоговое решение регионального содружества не вошла. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

