Уткин вызвал Соловьева на батл и заявил о желании унизить его

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Российский блогер Василий Уткин вызвал журналиста Владимира Соловьева на словесный батл.

«Дело зашло слишком далеко. Думаю, нам пора встретиться по правилам Versus-батла. Честного словесного боя. Выходи, попробуй защитить себя. Нет, не истину, не политику и не экономику — себя. Потому что мне хочется поговорить с тобой не об экономике, не о перспективах и не о геополитике — прибежище потерявших любовь своих народов политиков. Я хочу тебя унизить, вернуть на то место, которое ты занимаешь. И я это сделаю.

Как тебя задел один твит. И ты точно зассышь. У тебя нет выхода. Ты испугаешься, потому что прекрасно знаешь, что меня учили в тех местах, куда тебя не пускали и на порог», — сказал Уткин в ролике на своем канале в YouTube.

Ранее бывший комментатор жестко ответил Соловьеву, который назвал его «психически больным».