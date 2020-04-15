Министр спорта Белоруссии: предпосылок для приостановки чемпионата нет

<img src="//img.gazeta.ru/files3/703/13044703/2020-04-04T125548Z_151184613_RC2OXF96IY1R_RTRMADP_3_HEALTH-CORONAVIRUS-HOCKEY-BELARUS-pic905-895x505-42767.jpg">

Министр спорта и туризма Белоруссии Сергей Ковальчук высказался о возможной приостановке чемпионата страны по футболу из-за пандемии COVID-19.

В настоящий момент в соседней стране продолжаются футбольный и гандбольный чемпионаты, тогда как хоккейная Экстралига недавно завершилась.

«Каждый день отслеживаем складывающуюся в Белоруссии ситуацию. Если у кого-то есть впечатление, что мы не мониторим ситуацию, то они глубоко заблуждаются.

Если же обстановка будет ухудшаться, а на сегодня предпосылок нет, то будут более жесткие меры по приостановке чемпионата. Однако пока такой необходимости нет. Чемпионат интересный, люди смотрят. Футбол — спорт №1. Нет оснований закрывать высшую лигу: количество фанатов на стадионе уменьшилось, они рассаживаются в шахматном порядке, проводят дезинфекцию рук. Главное, чтобы все правильно оценивали эту ситуацию. Никто же на арены не загоняет», — приводит слова Ковальчука By.tribuna.com.

Напомним, что первые случаи заражения COVID-19 были зафиксированы в конце декабря 2019-го в китайском городе Ухань. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку коронавируса пандемией. По последним данным, вирусом заразилось более 2 млн человек.

Ранее НХЛ продлила карантин для игроков.