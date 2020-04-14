Гендиректор «Зенита» высказался о возможном уходе Дзюбы в «Лацио»

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Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев прокомментировал информацию об интересе римского «Лацио» к нападающему Артему Дзюбе.

«Такая информация не соответствует действительности. Есть ли вероятность, что «Зенит» рассмотрит вариант по продаже Дзюбы? Нет, такого варианта нет», — цитирует Медведева Sport24.

В нынешнем сезоне Дзюба принял участие в 28 матчах во всех турнирах. В его активе 15 забитых мячей и 12 голевых передач.

Ранее сообщалось, что итальянский клуб находится в поисках габаритного нападающего, поэтому представители «Лацио» рассматривают вариант покупки форварда сборной России.