«Реал» хочет купить форварда «Ливерпуля» Мане

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Мадридский «Реал» хочет купить нападающего «Ливерпуля» Садио Мане, сообщает The Sun.

По информации источника, руководство испанской команды уже пригласило представителей сенегальского игрока для обсуждения пунктов контракта. Сумма трансфера может составить €170 млн.

До паузы в текущем сезоне Мане провел 38 матчей во всех турнирах за «Ливерпуль», забил 18 мячей и отдал 12 результативных передач.

Стоит отметить, что в случае удачного совершения сделки «Ливерпуль» будет вынужден искать замену Мане — в качестве приоритетного варианта называется французский нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе.

Ранее сообщалось, что «Реал» нацелен на защитника «Атлетико».