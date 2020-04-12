Скончался Марк Годик

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Скончался крупнейший теоретик в истории отечественного футбола Марк Годик. Об этом сообщает официальный сайт Российского футбольного союза (РФС).

Ему было 80 лет. О причинах смерти Годика в данный момент нет информации.

С 1996 по 1998 год он работал в научно-методическом отделе главной футбольной организации страны.

С 2003 по 2009 года Годик трудился на посту заместителя директора Спортивного департамента РФС.

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