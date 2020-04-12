Слуцкий — о своем стрессе: примерно такой же, как у шахтера в завале

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Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал о том, как однажды проходил тестирование на стрессоустойчивость. Об этом сообщает «СЭ».

По его словам, бороться со стрессом крайне сложно.

«Несколько лет назад я работал с психофизиологом. По итогам анализа стало ясно, что мой уровень стресса примерно такой же, как у шахтера, который несколько дней провел в завале.

После неудачных матчей я стараюсь сосуществовать со своей депрессией», — сказал Слуцкий.

Ранее сообщалось, что лондонский «Тоттенхэм» готов продать форварда сборной Англии Харри Кейна за рекордную сумму.