Слуцкий — о своем стрессе: примерно такой же, как у шахтера в завале
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Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал о том, как однажды проходил тестирование на стрессоустойчивость. Об этом сообщает «СЭ».
По его словам, бороться со стрессом крайне сложно.
«Несколько лет назад я работал с психофизиологом. По итогам анализа стало ясно, что мой уровень стресса примерно такой же, как у шахтера, который несколько дней провел в завале.
После неудачных матчей я стараюсь сосуществовать со своей депрессией», — сказал Слуцкий.
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