В «Локомотиве» прокомментировали критику Фарфана

Председатель совета директоров московского «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал критику игрока красно-зеленых Джефферсона Фарфана в адрес клуба, передает «Чемпионат.com».

Напомним, футболист остался недоволен тем, что «железнодорожники» сократили выплаты игрокам на 40% из-за пандемии коронавируса.

«Команда приняла совместное решение. Тут нечего комментировать», — сказал Мещеряков.

Сезон Российской премьер-лиги (РПЛ) остановлен до 31 мая.

Ранее Фарфан раскритиковал «Локомотив» за сокращение зарплаты.