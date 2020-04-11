В «Локомотиве» прокомментировали критику Фарфана
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Председатель совета директоров московского «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал критику игрока красно-зеленых Джефферсона Фарфана в адрес клуба, передает «Чемпионат.com».
Напомним, футболист остался недоволен тем, что «железнодорожники» сократили выплаты игрокам на 40% из-за пандемии коронавируса.
«Команда приняла совместное решение. Тут нечего комментировать», — сказал Мещеряков.
Сезон Российской премьер-лиги (РПЛ) остановлен до 31 мая.
Ранее Фарфан раскритиковал «Локомотив» за сокращение зарплаты.