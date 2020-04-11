Медведева: не надо бросать спорт из-за карантина

<img src="//img.gazeta.ru/files3/183/13033183/Bezymyannyj-pic905-895x505-75005.png">

Российская фигуристка Евгения Медведева заявила о том, что не надо бросать спорт из-за карантина.

«Сейчас сложные времена. Нужно оставаться позитивным и активным. Занимайтесь спортом, и скоро все у нас будет хорошо!» — передает слова Медведевой Twitter Федерации фигурного катания России.



Напомним, во всем мире продолжается пандемия коронавируса. Вспышка инфекции была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане.



Ранее Медведева призвала спортсменов помогать больницам.