Медведева: не надо бросать спорт из-за карантина
Российская фигуристка Евгения Медведева заявила о том, что не надо бросать спорт из-за карантина.
«Сейчас сложные времена. Нужно оставаться позитивным и активным. Занимайтесь спортом, и скоро все у нас будет хорошо!» — передает слова Медведевой Twitter Федерации фигурного катания России.
Напомним, во всем мире продолжается пандемия коронавируса. Вспышка инфекции была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане.
Ранее Медведева призвала спортсменов помогать больницам.
✨Евгения Медведева @jmedvedevaj— Фигурное катание России (@RuSkating) April 11, 2020
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Двукратный серебряный призёр Олимпийских игр. ����
Чемпионка мира (2016, 2017),����
Чемпионка Европы (2016, 2017)����
Чемпионка России (2016, 2017), ����
Победительница финалов Гран-при (2015, 2016). ����
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����Член сборной России pic.twitter.com/ayI8aM1h1Q