Президент итальянского футбольного клуба заразился коронавирусом
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Президент итальянского футбольного клуба «Порденоне» Мауро Ловиса заявил о том, что болен коронавирусом, сообщает сайт клуба.
Напомним, сейчас команда выступает в Серии Б.
«Я тоже борюсь с этим проклятым вирусом, но чувствую себя хорошо. Скоро сдам новый тест. Надеюсь, он будет отрицательным», — сказал Ловиса.
Напомним, в мире продолжается пандемия опасной инфекции. Вспышка заболевания была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане.
Ранее главный тренер итальянского «Наполи» Дженнаро Гаттузо и спортивный директор Кристиано Джинтоли отказались от месячной зарплаты из-за коронавируса.