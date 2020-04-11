Тренер Хабиба назвал сроки подготовки к новому бою

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Американский тренер российского чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Хавьер Мендес рассказал о сроках подготовки к новому бою, передает Sport24.

Россиянин отказался от участия на турнире UFC 249, где должен был встретиться с американским бойцом Тони Фергюсоном, однако позднее турнир, который до последнего рассчитывали провести, был отменен из-за пандемии коронавируса.

«Чтобы снова подготовиться к бою с Тони, нужен сбор минимум на два месяца. Лучше даже от 10 недель до трех месяцев. Так что Тони, скорее всего, успеет провести еще один бой перед тем, как мы с ним встретимся», — рассказал Мендес на собственном YouTube-канале.

Ранее сообщалось, что Нурмагомедов рассказал об отношении к критике.