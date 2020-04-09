Стала известна сумма, которую сэкономит «Реал» из-за понижения зарплат

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Стала известна сумма, которую сэкономит мадридский «Реал» из-за понижения зарплат вследствие пандемии коронавирусной инфекции. Об этом сообщает As.

По информации источника, «сливочные» сохранят в своем бюджете от €28 до €56 миллионов.

Руководство «королевского» клуба не обозначило точный процент, на который упадет заработная плата игроков.

Напомним, что в сумме футболисты «Реала» получают порядка €283 миллионов, без учета бонусов и призовых.

Ранее сообщалось, что полузащитник московского «Спартака» и сборной России Зелимхан Бакаев объяснил покупку нового велосипеда.