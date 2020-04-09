Стала известна сумма, которую сэкономит «Реал» из-за понижения зарплат
Стала известна сумма, которую сэкономит мадридский «Реал» из-за понижения зарплат вследствие пандемии коронавирусной инфекции. Об этом сообщает As.
По информации источника, «сливочные» сохранят в своем бюджете от €28 до €56 миллионов.
Руководство «королевского» клуба не обозначило точный процент, на который упадет заработная плата игроков.
Напомним, что в сумме футболисты «Реала» получают порядка €283 миллионов, без учета бонусов и призовых.
Ранее сообщалось, что полузащитник московского «Спартака» и сборной России Зелимхан Бакаев объяснил покупку нового велосипеда.