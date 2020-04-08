Прославленный итальянский бегун скончался от коронавируса

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Бывший итальянский бегун на средние дистанции Донато Сабиа умер в возрасте 56 лет от COVID-19.

Две недели назад атлета госпитализировали после положительного теста на коронавирус, информирует Gazzetta dello Sport.

Стоит отметить, что Сабиа был одним из ведущих легкоатлетов Италии в 80-х годах XX века. На Олимпиаде-1984 в Лос-Анджелесе он стал пятым.

Напомним, что вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. По последним данным, от заболевания скончались более 83 тыс. человек, 308 тыс. выздоровели. Общее число заболевших превысило 1.4 млн.

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