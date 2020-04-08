Игрок сборной Испании поделился мнением о Смолове

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Полузащитник андалусийской «Севильи» и сборной Испании Нолито поделился мнением о нападающем «Сельты» из Виго Федоре Смолове. Об этом сообщают «Известия».

По его словам, его имя давно на слуху у любителей футбола.

«Федор — сильный футболист, его знают и уважают. Как только он стал частью «Сельты», команда тут же начала набирать очки и покинула зону вылета. Вполне возможно, что он еще не до конца адаптировался к испанскому чемпионату и не смог показать все, на что способен», — сказал Нолито.

Ранее сообщалось, что полузащитник казанского «Рубина» Игорь Коновалов усомнился в масштабности пандемии коронавирусной инфекции.