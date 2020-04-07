Поветкин: я не собираюсь бросать бокс
close
Российский боксер Александр Поветкин рассказал о том, что не планирует завершать карьеру.
«У меня нет желания бросить. Хочу боксировать. Я бы хотел провести реванш с Владимиром Кличко. Мой самый сложный бой в карьере — с Марко Хуком», — сказал Поветкин во время прямого эфира на странице промоутеской компании «Мир бокса» в Instagram.
Напомним, 2 мая россиянин должен был провести поединок против британца Диллиана Уайта, но из-за пандемии коронавируса бой был перенесен на 4 июля.
Ранее сообщалось о том, что поединок Александра Усика перенесен из-за коронавируса.