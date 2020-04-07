В «Зените» высказались о возможном проведении матчей без зрителей
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Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев поделился мнением о вероятном проведении матчей Российской премьер-лиги (РПЛ) без зрителей, передает ТАСС.
По его мнению, вариант завершения сезона без зрителей имеет место быть, и Российский футбольный союз (РФС) будет его рассматривать.
«Такой подход обсуждается в европейских лигах, потому что считается, что доиграть чемпионаты надо, пускай и без зрителей. По крайней мере, это позволит отчитаться по телевизионным правам», — отметил он.
До паузы в чемпионате России, которая была объявлена 17 марта, «Зенит» лидировал в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 50 очков.
Ранее сообщалось, что тренерский штаб и игроки «Зенита» сократят зарплату вдвое.