В «Зените» высказались о возможном проведении матчей без зрителей

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Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев поделился мнением о вероятном проведении матчей Российской премьер-лиги (РПЛ) без зрителей, передает ТАСС.

По его мнению, вариант завершения сезона без зрителей имеет место быть, и Российский футбольный союз (РФС) будет его рассматривать.

«Такой подход обсуждается в европейских лигах, потому что считается, что доиграть чемпионаты надо, пускай и без зрителей. По крайней мере, это позволит отчитаться по телевизионным правам», — отметил он.

До паузы в чемпионате России, которая была объявлена 17 марта, «Зенит» лидировал в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 50 очков.

Ранее сообщалось, что тренерский штаб и игроки «Зенита» сократят зарплату вдвое.