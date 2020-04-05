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Президент Федерации футбола Италии Габриэле Гравина заявил о том, что сезон в Серии А могут доиграть осенью из-за пандемии коронавируса, передает Rai Sport.

«Нужно завершить соревнования сезона-2019/20. У нас есть варианты развития событий. Игры в Серии А до сентября-октября тоже возможны», — заявил Гравина.

Вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. По последним данным, от заболевания скончались более 68 тысяч человек, 257 тысяч выздоровели. Общее число заболевших превысило 1 миллион 200 тысяч.



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