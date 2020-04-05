Кубок Европы по дзюдо отменен из-за коронавируса
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Кубок Европы по дзюдо отменен из-за коронавируса, сообщает официальный сайт Европейского союза дзюдо (ЕСД).
Напомним, соревнования должны были состояться с 16 по 17 мая в Оренбурге.
ЕСД выполняет указание Международной федерации дзюдо об отмене всех соревнований до начала июля.
Вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. По последним данным, от COVID-19 скончались более 65 тысяч человек, 253 тысячи выздоровели. Общее число заболевших превысило 1 миллион 200 тысяч.
Ранее экс-тренер московского «Спартака» Массимо Каррера рассказал о приостановке сезона в Греции.