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Кубок Европы по дзюдо отменен из-за коронавируса, сообщает официальный сайт Европейского союза дзюдо (ЕСД).

Напомним, соревнования должны были состояться с 16 по 17 мая в Оренбурге.

ЕСД выполняет указание Международной федерации дзюдо об отмене всех соревнований до начала июля.

Вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. По последним данным, от COVID-19 скончались более 65 тысяч человек, 253 тысячи выздоровели. Общее число заболевших превысило 1 миллион 200 тысяч.



Ранее экс-тренер московского «Спартака» Массимо Каррера рассказал о приостановке сезона в Греции.