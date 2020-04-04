Гендиректор «Зенита» назвал крайнюю дату возобновления чемпионата России

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Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев назвал крайнюю дату возобновления чемпионата России.

«Самая крайняя дата возобновления чемпионата, по проекту календаря, — 12 июля. Она совпадает с датой, исходящей от Ассоциации европейских клубов», — цитирует Медведева ТАСС.

Функционер отметил, что для выхода футболистов на игровой уровень необходимы две недели тренировочного процесса.

Розыгрыш Российской премьер-лиги (РПЛ) был приостановлен из-за угрозы распространения коронавируса. По последним данным, от COVID-19 скончались более 60 тыс. человек, 236 тыс. выздоровели. Общее число заболевших превысило 1,1 млн. В России зафиксировали 4731 случай заражения.

Ранее сообщалось, что самарские «Крылья Советов» продлили срок карантина до 31 мая.