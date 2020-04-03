Нурмагомедов: Макгрегор всегда будет вторым номером

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Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) россиянин Хабиб Нурмагомедов раскритиковал ирландца Конора Макгрегора, передает MMA Fighting .

«Макгрегор всегда будет вторым номером. В клетке он полный ноль. Он не сможет победить меня. Что он сделал, когда мы дрались? Ничего», — сказал Нурмагомедов.

Напомним, поединок между Хабибом и Макгрегором прошел в октябре 2018 года. Победу одержал дагестанский спортсмен в четвертом раунде.



Ранее Хабиб назвал Макгрегора «старой проституткой».