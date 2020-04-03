Фергюсон призвал лишить Хабиба титула чемпиона UFC
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Американский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Тони Фергюсон заявил, что российский чемпион промоушена в легком весе Хабиб Нурмагомедов должен быть лишен титула.
«Он должен быть лишен своего титула», — цитирует спортсмена ESPN.
Бой между Нурмагомедовым и Фергюсоном был запланирован на 18 апреля на турнире UFC 249 в Нью-Йорке, однако атлетическая комиссия штата запретила проводить спортивные мероприятия из-за угрозы распространения коронавируса.
Позднее Нурмагомедов заявил, что не может покинуть Россию из-за временного закрытия границ. 1 апреля россиянин сообщил, что «расстроен отменой боя» с американцем.
Ранее Нурмагомедов высказался о предложении позвонить президенту России Владимиру Путину с просьбой покинуть страну.