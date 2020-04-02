Решение о возобновлении еврокубков будет принято в середине мая
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) намерен принять решение о возобновлении еврокубков в середине мая, сообщает ТАСС.
Об этом в своем Twitter проинформировал журналист издания «Нью-Йорк Таймс» Тарик Панжа. Согласно его информации, организация разработает план по проведению еврокубков в середине мая.
Стоит отметить, что возобновление матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы было перенесено на неопределенный срок, а также отложены матчи национальных сборных, которые должны были пройти в июне.
Ранее сообщалось, что УЕФА предложил лигам дату завершения чемпионатов.