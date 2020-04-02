Акентьев: я выключаю звук, когда комментирует Губерниев

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Почетный президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Анатолий Акентьев высказался о работе комментатора Дмитрия Губерниева, передает News.ru.

«Я выключаю звук, когда комментирует Губерниев. Он наносит большой ущерб биатлону. Зачем брать интервью у спортсмена, если он выступил плохо. Я бы его вообще никуда не пускал», — сказал Акентьев.

Также Акентьев отметил, что 30% неудачных результатов биатлонистов — вина журналиста.



Ранее Губерниев поддержал актеров, призвавших благодарить врачей аплодисментами.