Акентьев: я выключаю звук, когда комментирует Губерниев
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Почетный президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Анатолий Акентьев высказался о работе комментатора Дмитрия Губерниева, передает News.ru.
«Я выключаю звук, когда комментирует Губерниев. Он наносит большой ущерб биатлону. Зачем брать интервью у спортсмена, если он выступил плохо. Я бы его вообще никуда не пускал», — сказал Акентьев.
Также Акентьев отметил, что 30% неудачных результатов биатлонистов — вина журналиста.
Ранее Губерниев поддержал актеров, призвавших благодарить врачей аплодисментами.