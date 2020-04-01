Дзюба об Уткине: человек деградировал и упал

<img src="//img.gazeta.ru/files3/48/12848048/dzuba2-pic905-895x505-87455.jpg">

Нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба поделился мнением о блогере Василии Уткине.

Ранее бывший комментатор критически высказывался о футболисте. По мнению форварда, Уткин пытает поймать на нем хайп.

«Человек безумно талантлив, был голосом и олицетворением футбола, его «Футбольный клуб» смотрели все. Но человек настолько деградировал и упал, что комментирует в кафешках и на вокзале. А чтобы вернуться, ему надо оскорблять людей», — заявил Дзюба в прямом эфире в Instagram Тины Канделаки.

Игрок считает, что Уткин злится на весь мир, потому что он одинок.

«Глядя на него, и так видно, что природа сделала свое дело», — отметил Дзюба.

Ранее Уткин считает, что Дзюба давно перестал быть человеком.