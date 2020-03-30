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Капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал, как проводит время в условиях карантина.

«Гуляем одни, рядом с домом. Я считаю, что каждый человек сегодня должен беречь себя и своих близких. Если эти правила будут соблюдаться, то мы победим любой вирус», — цитирует Овечкина «Российская газета».

Вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. По последним данным, от COVID-19 скончались более 37 тыс. человек, 164 тыс. выздоровели. Общее число заболевших превысило 775 тыс.

Ранее посол США в Москве Джон Салливан поблагодарил Россию за Овечкина.