Овечкин рассказал, как проводит время в условиях карантина
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Капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал, как проводит время в условиях карантина.
«Гуляем одни, рядом с домом. Я считаю, что каждый человек сегодня должен беречь себя и своих близких. Если эти правила будут соблюдаться, то мы победим любой вирус», — цитирует Овечкина «Российская газета».
Вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. По последним данным, от COVID-19 скончались более 37 тыс. человек, 164 тыс. выздоровели. Общее число заболевших превысило 775 тыс.
Ранее посол США в Москве Джон Салливан поблагодарил Россию за Овечкина.