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Российская фигуристка Александра Трусова вместе с семьей вернулась из Египта гуманитарным рейсом 27 марта, сообщает Sport24.

Информация об этом появилась на официальном сайте посольства России в Египте. Рейс вылетел из курортного города Шарм-эш-Шейха, вместе со спортсменкой летели ее отец Вячеслав и мать Светлана, а также два младших брата, Егор и Иван.

Россия была вынуждена организовать гуманитарные рейсы, чтобы забрать своих граждан из других стран. До этого регулярное авиасообщение было приостановлено из-за пандемии коронавируса.

Ранее сообщалось, что Туктамышева рассказала о планах на время самоизоляции.