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Игрок туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду готов отказаться от части зарплаты из-за коронавируса, сообщает Tuttosport.

Отмечается, что футболист будет зарабатывать на €4 миллиона меньше. Также на понижение зарплаты согласились Джанлуиджи Буффон, Леонардо Бонуччи и Джорджо Кьеллини.



Вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. По последним данным, от заболевания скончались более 27 тысяч человек, 133 тыс. выздоровели. Общее число заболевших превысило 597 тыс.

Ранее Роналду купил лимитированный спорткар за € 9,5 млн.