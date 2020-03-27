«Барселона» снизила зарплаты всем работникам клуба

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«Барселона» приняла решение снизить заработные платы всем сотрудникам клуба на время пандемии коронавируса, сообщает официальный сайт испанской команды.

такое решение принял совет директоров команды на заседании, которое состоялось в дистанционном форме. При этом, согласно заявлению клуба, меры неукоснительно следуют формальным трудовым нормам.

Примечательно, что до этого некоторые футболисты каталонской команды отказались от сокращения зарплат.

Ранее сообщалось, что игроки «Барселоны» отказались от сокращения зарплаты из-за коронавируса.