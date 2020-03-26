Шесть человек заразились коронавирусом на отборочном к ОИ турнире по боксу

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Генеральный секретарь Хорватской федерации бокса Марко Марович заявил, что один боксер и два тренера национальной команды заразились коронавирусом во время европейского олимпийского квалификационного турнира, который проходил в Лондоне, передает ТАСС.

«Наш эпидемиолог считает, что они были заражены во время квалификации к Токио-2020», — цитирует Маровича «Би-би-си».

26 марта глава Федерации бокса Турции сообщил, что два боксера и один из тренеров сборной страны заразились коронавирусом в Лондоне.

Соревнования были остановлены на третий день из-за угрозы распространения заболевания. В Международном олимпийском комитете (МОК) считают, что спортсмены могли заразиться не во время квалификации к Играм в Токио.

Вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. По последним данным, от COVID-19 скончались более 23 тысяч человек, 123 тыс. выздоровели. Общее число заболевших превысило 520 тыс.

Ранее сообщалось, что чемпион мира по боксу британец Энтони Джошуа ушел на самоизоляцию после того, как стало известно о положительном анализе принца Чарльза на коронавирус.