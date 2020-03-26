Чемпионат Англии не будет возобновлен в апреле из-за коронавируса

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Пауза в чемпионате Англии продлится дольше, чем предполагалось, сообщает Daily Mail.

Изначально турнир был приостановлен до 3 апреля из-за угрозы распространения коронавируса, однако позднее руководство Английской премьер-лиги (АПЛ) приняло решение продлить паузу до 30 апреля.

По информации издания, в лиге считают, что ситуация с пандемией не улучшится в следующем месяце. Новая предполагаемая дата возобновления чемпионата Англии будет объявлена позднее.

В АПЛ были проведены 29 туров. Лидирует в турнирной таблице «Ливерпуль», набравший 82 очка.

Вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. По последним данным, от COVID-19 скончались более 23 тыс. человек, 122 тыс. выздоровели. Общее число заболевших превысило 509 тыс.

Ранее сообщалось, что в следующем сезоне в Англии могут отменить национальные кубки.