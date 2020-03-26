Шлеменко назвал предложенный гонорар за бой с Александром Емельяненко

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Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Шлеменко назвал сумму, которую ему предложили за поединок против Александра Емельяненко.

Ранее спортсмены договорились провести бой по правилам MMA, однако потом Емельяненко заявил, что его возможный соперник запросил неоправданно высокую сумму за бой.

«Они мне предложили что-то похожее на $100 тыс. У ребят горят сроки, до планов осталось меньше месяца. На слабо такие шоу не делаются. По дате не было чистых сроков, было про конец апреля», — заявил Шлеменко в интервью YouTube-каналу «Разрешите вас перебить».

Ранее бывший чемпион Bellator ответил на оскорбление Емельяненко.