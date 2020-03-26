РПЛ обсудит вопрос возобновления чемпионата России до 10 апреля

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Руководство Российской премьер-лиги (РПЛ), представители клубов и Российский футбольный союз (РФС) до 10 апреля обсудят вопрос возобновления чемпионата, сообщает ТАСС.

17 марта первенство страны было приостановлено из-за угрозы распространения коронавируса.

«Мы внимательно следим за развитием ситуации. Ближе к 10 апреля мы обсудим все с клубами и РФС и примем решение исходя из ситуации и рекомендаций соответствующих органов власти», — сообщили в пресс-службе РПЛ.

Вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. По последним данным, от COVID-19 скончались более 22 тысяч человек, 121 тыс. выздоровели. Общее число заболевших превысило 499 тыс. В России зафиксировали 840 случаев заражения.

Ранее был объявлен лучший игрок месяца в РПЛ.