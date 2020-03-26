Экс-президент «Витесса» умер от коронавируса

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Экс-президент нидерландского «Витесса» Кес Баккер умер от коронавируса, сообщает De Gelderlander.

Функционеру было 76 лет. Отмечается, что у Баккера был рак легких.

Вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. По последним данным, от заболевания скончались более 21 тысяч человек, 114 тыс. выздоровели. Общее число заболевших превысило 471 тыс.



Ранее бывший тренер испанского клуба «Эспаньола» Бенито Хоанет умер от коронавируса.