Емельяненко-младший вызвал на бой экс-чемпиона Bellator Шлеменко
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Известный боец смешанных единоборств (ММА) Александр Емельяненко вызвал на бой профессионального спортсмена Александра Шлеменко. Соответствующий пост 36-летний россиянин опубликовал в Instagram.
В своем обращении Емельяненко-младший пообещал отправить бывшего чемпиона американского промоушена Bellator в нокаут.
«Шлеменко, если ты не бздило картонное, то выходи на ринг, подеремся», — заявил россиянин.
Ранее сообщалось, что титульный бой Абсолютного бойцовского турнира (UFC) между дагестанским спортсменом Хабибом Нурмагомедовым и американским бойцом Тони Фергюсоном может пройти во Флориде.