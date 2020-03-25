Емельяненко-младший вызвал на бой экс-чемпиона Bellator Шлеменко

Известный боец смешанных единоборств (ММА) Александр Емельяненко вызвал на бой профессионального спортсмена Александра Шлеменко. Соответствующий пост 36-летний россиянин опубликовал в Instagram.

В своем обращении Емельяненко-младший пообещал отправить бывшего чемпиона американского промоушена Bellator в нокаут.

«Шлеменко, если ты не бздило картонное, то выходи на ринг, подеремся», — заявил россиянин.

Ранее сообщалось, что титульный бой Абсолютного бойцовского турнира (UFC) между дагестанским спортсменом Хабибом Нурмагомедовым и американским бойцом Тони Фергюсоном может пройти во Флориде.