Глава UFC: бой Хабиба и Фергюсона пройдет при закрытых дверях
Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт заявил, что бой Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона пройдет при закрытых дверях. Об этом сообщает MMAJunkie.
По его словам, место проведения боя уже известно, но до определенного момента оно будет держаться в секрете.
Напомним, что мероприятие должно пройти 18 апреля в Нью-Йорке.
Ранее сообщалось, что глава российского промоушена Fight Nights Global Камил Гаджиев предложил провести бой между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном в ангаре.