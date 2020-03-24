Глава UFC: бой Хабиба и Фергюсона пройдет при закрытых дверях

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Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт заявил, что бой Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона пройдет при закрытых дверях. Об этом сообщает MMAJunkie.

По его словам, место проведения боя уже известно, но до определенного момента оно будет держаться в секрете.

Напомним, что мероприятие должно пройти 18 апреля в Нью-Йорке.

Ранее сообщалось, что глава российского промоушена Fight Nights Global Камил Гаджиев предложил провести бой между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном в ангаре.