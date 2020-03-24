Вяльбе назвала победу Большунова в КМ психологической травмой Норвегии
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Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе прокомментировала победу российского лыжника Александра Большунова в общем зачете Кубка мира, передает газета «Известия».
Большунов стал победителем общего зачета досрочно — после того, как были отменены заключительные этапы Кубка мира из-за пандемии коронавируса. Кроме КМ россиянин стал победителем также в престижной многодневке «Тур де Ски».
«Норвежцы не любят и не умеют проигрывать, поэтому победа Большунова на «Тур де Ски» и в общем зачете для них — психологическая травма», — заявила Вяльбе.
Ранее сообщалось, что тренерский штаб сборной России по лыжным гонкам не потерпит изменений.