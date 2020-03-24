Глава UFC нашел место для проведения боя Хабиба и Фергюсона

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Глава UFC Дана Уайт нашел место, где будет проведен поединок между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном, передает Sport24.

Информацию об этом в своем Twitter опубликовал Кит Шиллан со ссылкой на журналиста Yahoo Sports Кевина Айолу. При этом место турнира UFC 249, где бой Нурмагомедова и Фергюсона должен стать главным поединком, не раскрывается. известно, что мероприятие будет проведено без зрителей.

До этого СМИ информировали, что UFC принял решение не переносить бой из Нью-Йорка.

Ранее сообщалось, что чемпион UFC намерен обойти Хабиба и Джонса в рейтинге.