Глава UFC нашел место для проведения боя Хабиба и Фергюсона
Глава UFC Дана Уайт нашел место, где будет проведен поединок между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном, передает Sport24.
Информацию об этом в своем Twitter опубликовал Кит Шиллан со ссылкой на журналиста Yahoo Sports Кевина Айолу. При этом место турнира UFC 249, где бой Нурмагомедова и Фергюсона должен стать главным поединком, не раскрывается. известно, что мероприятие будет проведено без зрителей.
До этого СМИ информировали, что UFC принял решение не переносить бой из Нью-Йорка.
Ранее сообщалось, что чемпион UFC намерен обойти Хабиба и Джонса в рейтинге.