Гаджиев предложил провести бой между Хабибом и Фергюсоном в ангаре

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Глава российского промоушена Fight Nights Global Камил Гаджиев предложил провести бой между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном в ангаре. Об этом сообщает «Вестник ММА».

По его словам, отказываться от проведения столь важного боя опрометчиво, так как продажи прав на трансляцию могут принести организаторам боя более ста миллионов долларов.

Также Гаджиев предложил провести ивент в ангаре, а в качестве оператора выбрать Дэйну Уайта.

Напомним, что бой между Нурмагомедовым и Фергюсоном запланирован на 18 апреля.

Ранее сообщалось, что отец действующего чемпиона Абсолютного бойцовского турнира (UFC) Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов поделился мнением о подготовке к бою против американского бойца смешанных единоборств (ММА) Тони Фергюсона.