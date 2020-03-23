Украинец Зинченко дал совет, как избежать коронавируса

<img src="//img.gazeta.ru/files3/155/11654155/24d54d-pic905-895x505-16412.jpeg">

Защитник «Манчестер Сити» и сборной Украины Александр Зинченко дал совет о том, как надо себя вести, чтобы избежать заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает «Великий футбол».

По его словам, в первую очередь необходимо соблюдать простые правила предосторожности.

«Хочу всех призвать к ответственности и не нарушать карантинный режим. Слава богу, что с моими близкими все в порядке. В настоящее время надо по возможности оставаться дома и переждать опасность», — сказал Зинченко.

Ранее сообщалось, что бывший полузащитник лондонского «Арсенала» Александр Глеб высказался о национальном чемпионате Белоруссии по футболу.