Футболистам «Динамо» продлили карантин до 1 апреля
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Футболистам московского «Динамо» продлили карантин до 1 апреля из-за коронавируса, сообщает официальный сайт клуба.
«В связи со сложной эпидемиологической обстановкой руководством ФК «Динамо-Москва» совместно с тренерским и медицинским штабами клуба было принято решение о продлении домашнего карантина игроков основного и молодежного составов минимум до 1 апреля», — говорится в сообщении.
Отмечается, что футболисты будут проводить онлайн-видеотренировки.
Вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. По последним данным, от заболевания скончались более 13 тысяч человек, 95 тыс. выздоровели. Общее число заболевших превысило 316 тыс.
Ранее футболисты каталонской «Барселоны» согласились на понижение зарплаты.