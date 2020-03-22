Футболистам «Динамо» продлили карантин до 1 апреля

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Футболистам московского «Динамо» продлили карантин до 1 апреля из-за коронавируса, сообщает официальный сайт клуба.

«В связи со сложной эпидемиологической обстановкой руководством ФК «Динамо-Москва» совместно с тренерским и медицинским штабами клуба было принято решение о продлении домашнего карантина игроков основного и молодежного составов минимум до 1 апреля», — говорится в сообщении.

Отмечается, что футболисты будут проводить онлайн-видеотренировки.

Вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. По последним данным, от заболевания скончались более 13 тысяч человек, 95 тыс. выздоровели. Общее число заболевших превысило 316 тыс.

Ранее футболисты каталонской «Барселоны» согласились на понижение зарплаты.